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Защита обвиняемого в экстремизме Вячеслава Мальцева обжаловала его заочный арест

Происшествия
11 октября, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Ранее отношении Мальцева был избран заочный арест на два месяца с момента передачи его правоохранительным органам в случае экстрадиции (депортации) на территорию РФ или с момента задержания

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Защита обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и уехавшего из России лидера движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева обжаловала решение суда о его заочном аресте. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Сергей Бадамшин.

"Решение Мещанского суда мы сегодня обжаловали, так как считаем его незаконным и необоснованным, просим апелляционную инстанцию данное решение отменить", - сказал защитник.

Накануне Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Мальцева на два месяца с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции (депортации) на территорию РФ или с момента фактического задержания на территории РФ.

Ранее следователи ФСБ заочно предъявили Вячеславу Мальцеву обвинение по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности"), на основании чего 11 июля был проведен обыск в доме, где он ранее проживал. Тогда были изъяты атрибутика и техника, а сам Мальцев внесен в федеральный список экстремистов.

По данным источника, знакомого с материалами дела, в основу обвинения в экстремизме легло выступление Мальцева 6 мая на проспекте Сахарова, где прошел согласованный митинг "За Россию против произвола и репрессий", приуроченный к пятой годовщине событий на Болотной площади в Москве. "Заявления Мальцева, которые он тогда сделал, якобы имели преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России", - отметил источник. Кроме того, другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил ранее ТАСС, что Мальцев находится в Париже, где собирает документы для запроса политического убежища во Франции.

В конце марта правоохранительные органы провели у Мальцева обыск в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. За неповиновение требованиям сотрудников полиции в ходе этой акции ему был назначен административный арест на 15 суток. 13 июня Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции") за участие в несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня, назначив наказание в виде административного ареста на 10 суток.

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