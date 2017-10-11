Радиоактивный прибор обнаружен в посылке на почтамте Казанского вокзала в Москве

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники "Почты России" обнаружили морской секстант и электронный измерительный прибор в двух посылках на почтамте Казанского вокзале Москвы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Почты России".
"Работники прижелезнодорожного почтамта на Казанском вокзале столицы в ходе проверки почтового груза после срабатывания системы радиационного контроля "Янтарь" зафиксировали гамма-излучение, значительно превышающее предельно допустимый радиационный фон. Источником опасного излучения явились два почтовых отправления, которые были незамедлительно изолированы от остального багажа и помещены в защитный контейнер", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, при досмотре посылок в одной из них был обнаружен морской секстант и электронный измерительный прибор. "Радиоактивный груз отправлен на утилизацию в специализированное учреждение. Уровень радиации в помещении, в котором находились указанные посылки, в норме. Данные отправителей и получателей опасных посылок переданы в правоохранительные органы", - сказал он.