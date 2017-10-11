Укусивший полицейских на Казанском вокзале Москвы дебошир получил полгода условно

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Суд в Москве назначил шесть месяцев условного наказания дебоширу, укусившему сотрудников полиции на Казанском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Басманный районный суд Москвы вынес приговор 30-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). С учетом мнения прокурора, данных о личности подсудимого и обстоятельств произошедшего суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев условно", - сообщили в ММТП.

В июне подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью вблизи подъезда Казанского вокзала. Когда полицейские доставляли дебошира в дежурную часть, мужчина сорвал погон с формы одного из сотрудников, а также покусал нескольких полицейских за руки.