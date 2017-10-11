Укусивший полицейских на Казанском вокзале Москвы дебошир получил полгода условно

Чагин: травма пилота Каргинова не ослабила "КамАЗ-мастер" в преддверии "Дакара"Спорт 11 октября, 18:12
Команда "КамАЗ-мастер" объявила состав на ралли "Дакар" 2018 годаСпорт 11 октября, 18:03
Глава МИД КНДР принял делегацию ТАССНовости агентства 11 октября, 18:00
Кубок ЧМ-2018 могут не привезти в Пакистан, так как ФИФА приостановила членство федерацииСпорт 11 октября, 17:59
Первый участок клюквенной плантации заложили в Архангельской областиВ стране 11 октября, 17:56
Футболисты "Спартака" Глушаков и Промес вернулись в общую группуСпорт 11 октября, 17:51
Брюссель и Лондон разделят свои обязательства в ВТО после BrexitЭкономика и бизнес 11 октября, 17:49
Реновация жилфонда Москвы будет проведена с применением цифровых технологийОбщество 11 октября, 17:47
Научные модели предсказания ураганов помогут в прогнозах изменений климатаСоциальная ответственность 11 октября, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Суд в Москве назначил шесть месяцев условного наказания дебоширу, укусившему сотрудников полиции на Казанском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Басманный районный суд Москвы вынес приговор 30-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). С учетом мнения прокурора, данных о личности подсудимого и обстоятельств произошедшего суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев условно", - сообщили в ММТП.
В июне подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью вблизи подъезда Казанского вокзала. Когда полицейские доставляли дебошира в дежурную часть, мужчина сорвал погон с формы одного из сотрудников, а также покусал нескольких полицейских за руки.