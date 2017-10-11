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МЧС: эвакуация людей из зоны паводка под Калининградом не требуется

Происшествия
11 октября, 18:29 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 11, октября. /ТАСС

К работам по ликвидации подтопления привлечены 82 человека и 26 единиц техники

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КАЛИНИНГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Подтопления жилых домов из-за затяжных дождей в Зеленоградском городском округе Калининградской области не фиксируется, необходимости в эвакуации жителей нет. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в Зеленоградском городском округе Калининградской области из-за подтопления территорий ряда пригородных поселков.

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"Наиболее сложная ситуация в Зеленоградском городском округе, где имеется ряд подтопленных участков, расположенных на территориях польдерных (низменных) земель СНТ (садовых некоммерческих товариществ). От воды пострадали 14 участков в населенных пунктах Грачевка, Малиновка, Заостровье. При этом подтопления жилых домов не отмечается, эвакуации населения не требуется", - говорится в сообщении.

В районе происшествия ведутся работы по ликвидации подтопления, спланировано укрепление берега реки Тростянка для предотвращения перелива воды. К работам к настоящему времени привлекались 82 человека и 26 единиц техники, в том числе 30 человек и восемь единиц техники от МЧС, уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, решением местной администрации на территории муниципалитета введен режим чрезвычайной ситуации. Проблема, по данным властей, связана с затяжными дождями, неисправностью дамбы, переливом воды из реки Медвежья в реку Тростянка, неспособностью насосных станций откачать воду с низменных участков, несвоевременной очисткой русел рек. К работам по ликвидации ЧС наряду со спасателями привлечены военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтийского флота и плавающие транспортеры ПТС-2 (20 человек и 5 единиц техники).

По данным калининградского Гидрометцентра, дожди в регионе с незначительными перерывами идут с 3 октября. Отмечается, что ситуация кардинально не изменится до 15 октября. С 9 по 25 октября действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера в 13 муниципальных образованиях области. На ряде территорий на полях наблюдаются застои воды, затруднены уборка зерновых и сев озимых сельскохозяйственных культур.

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