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Мигранты в Воронеже пытались продать новорожденную дочь за 30 тыс. рублей

Происшествия
11 октября, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В МВД сообщили, что на вырученные от продажи ребенка средства два мигранта собирались вернуться в свою страну из-за превышения срока законного пребывания в России

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Воронеже родителей, которые пытались продать свою новорожденную дочь за 30 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудникам полиции ГУ МВД России по Воронежской области поступила оперативная информация о том, что двое граждан из ближнего зарубежья пытаются продать свою новорожденную дочь. В результате оперативных мероприятий полицейскими в момент попытки продажи ребенка за 30 тыс. рублей были задержаны 29-летний мужчина и его 39-летняя гражданская жена" - сказала представитель МВД.

По ее словам, на вырученные деньги они собирались уехать к себе на родину в связи с тем, что срок законного пребывания на территории России был превышен.

"В отношении подозреваемых следственными органами возбуждено уголовное дело. Ребенок направлен в одно из медицинских учреждений", - заключила Волк.

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