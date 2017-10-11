Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Начальник полиции района Нижегородской области обвинен во взяточничестве

Происшествия
11 октября, 19:01 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 11, октября. /ТАСС

В СК сообщили, что обвиняемый получил взятку в размере 130 тыс. рублей за оказание "общего покровительства" предпринимателю

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Начальник отдела МВД России по Воскресенскому району Нижегородской области взят под стражу, его обвиняют в получении взятки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Одиннадцатого октября 2017 года судом удовлетворено ходатайство следователя второго отдела по РОВД СУ СК России по Нижегородской области об избрании в отношении начальника отдела МВД России по Воскресенскому району Нижегородской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере" меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, накануне обвиняемый получил взятку в 130 тыс. рублей от посредника. За эти деньги начальник районной полиции оказывал "общее покровительство" предпринимателю, который предоставляет строительные услуги и услуги по грузоперевозке на территории Воскресенского района, утверждают следователи.

"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря включительно", - уточнили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. Вину обвиняемый не признал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Пхеньян говорит, что народ КНДР требует расплатиться с США "огненным градом"
3
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
4
Глава МИД: КНДР почти достигла баланса сил с США
5
Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама