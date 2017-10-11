Начальник полиции района Нижегородской области обвинен во взяточничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Начальник отдела МВД России по Воскресенскому району Нижегородской области взят под стражу, его обвиняют в получении взятки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Одиннадцатого октября 2017 года судом удовлетворено ходатайство следователя второго отдела по РОВД СУ СК России по Нижегородской области об избрании в отношении начальника отдела МВД России по Воскресенскому району Нижегородской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере" меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, накануне обвиняемый получил взятку в 130 тыс. рублей от посредника. За эти деньги начальник районной полиции оказывал "общее покровительство" предпринимателю, который предоставляет строительные услуги и услуги по грузоперевозке на территории Воскресенского района, утверждают следователи.

"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря включительно", - уточнили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. Вину обвиняемый не признал.