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Минкомсвязь не располагает информацией по делу о мошенничестве в отношении Ампелонского

Происшествия
11 октября, 19:43 UTC+3

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался от комментариев

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь не располагает информацией по делу о мошенничестве пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Мы не располагаем никакой информацией", - отметили в Минкомсвязи.Советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко также оказался не в курсе ситуации с задержаниями в Роскомнадзоре. "Я ничего не знаю об этом, ничего не могу сказать", - сказал он ТАСС.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров от комментариев отказался.

Чертановский суд Москвы, согласно информации на сайте суда, отклонил ходатайство следствия о заключении Ампелонского под стражу по делу о мошенничестве. Ходатайство следствия о заключении под стражу второго фигуранта дела Бориса Едидина было зарегистрировано в судебной информационной системе 5 октября, но до сих пор по нему не размещено никакого решения.

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