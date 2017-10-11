Минкомсвязь не располагает информацией по делу о мошенничестве в отношении Ампелонского

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь не располагает информацией по делу о мошенничестве пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Мы не располагаем никакой информацией", - отметили в Минкомсвязи.Советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко также оказался не в курсе ситуации с задержаниями в Роскомнадзоре. "Я ничего не знаю об этом, ничего не могу сказать", - сказал он ТАСС.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров от комментариев отказался.

Чертановский суд Москвы, согласно информации на сайте суда, отклонил ходатайство следствия о заключении Ампелонского под стражу по делу о мошенничестве. Ходатайство следствия о заключении под стражу второго фигуранта дела Бориса Едидина было зарегистрировано в судебной информационной системе 5 октября, но до сих пор по нему не размещено никакого решения.