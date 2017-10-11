Глава аппарата Роскомнадзора отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы заключил под домашний арест по делу о мошенничестве главу аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда.
На сайте размещена карточка дела, согласно которой ходатайство следствия о заключении Весельчакова под домашний арест 5 октября было удовлетворено.
Как сообщалось ранее, суд отказал следствию в аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. Ходатайство о заключении под стражу третьего фигуранта дела Бориса Едидина было зарегистрировано в судебной информационной системе 5 октября, но до сих пор по нему не размещено никакого решения.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров от комментариев для ТАСС отказался.