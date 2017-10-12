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В тюрьме строгого режима в Великобритании вспыхнул бунт

Происшествия
12 октября, 1:06 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, октября. /ТАСС

По данным "Би-би-си", около 80 заключенных забросали сотрудников пенитенциарного учреждения бильярдными шарами

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ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Бунт вспыхнул в среду в тюрьме строгого режима "Лонг Лартин" в английском графстве Вустершир. Об этом информировало британское министерство юстиции.

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"Мы в настоящий момент занимаемся урегулированием продолжающегося инцидента в тюрьме "Лонг Лартин". Нам абсолютно ясно, что нарушители дисциплины, ведущие себя таким образом, будут наказаны и столкнутся с тем, что срок их пребывания в заключении будет увеличен", - сказано в сообщении министерства.

По информации телерадиовещательной корпорации "Би-би-си", в бунте принимают участие порядка 80 узников, которые напали на сотрудников пенитенциарного учреждения, забросав их бильярдными шарами. В результате этих действий охранникам пришлось покинуть тюремное крыло E (буква латинская). Для усмирения заключенных к месту инцидента были направлены полицейские спецподразделения по подавлению беспорядков.

"Лонг Лартин" является тюрьмой категории А вместимостью 622 человека, в которой отбывают свой срок мужчины, осужденные не менее чем на четыре года. Тюремный режим в этом учреждении является максимально строгим.

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