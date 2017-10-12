Особый противопожарный режим ввели в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в четверг в Приморском крае в связи с пожароопасной ситуацией в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Распоряжение о введении на территории Приморского края особого противопожарного режима подписал врио губернатора Андрей Тарасенко в четверг, 12 октября. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории региона", - говорится в сообщении.

Главам муниципалитетов рекомендуется предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности, а также проводить своевременную очистку населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать запасы воды возле жилых строений, которые находятся рядом с лесными массивами.

Спасателям власти рекомендуют, в частности, провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями пожарной безопасности.