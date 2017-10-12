Абэ поручил расследовать причины инцидента с вертолетом США

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ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил министерству обороны страны не оставлять расследование причин инцидента с военным вертолетом США CH-53 американской стороне, а провести его самостоятельно. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Котаро Ногами.
"Это заслуживающий глубочайшего сожаления инцидент, вызвавший большую обеспокоенность у местного населения, - подчеркнул он. - Премьер-министр отдал приказ министерству обороны провести расследование и сделать все возможное для предотвращения повторения подобных инцидентов, не оставляя эти вопросы американской стороне". По словам Ногами, от американской стороны также потребовали оперативно предоставлять всю информацию, связанную с инцидентом.
Американский военный вертолет CH-53 в среду совершил экстренную посадку после возгорания, которое произошло во время тренировочного полета. Посадка была произведена в районе деревни Кунигами на так называемом северном тренировочном полигоне. В результате инцидента никто не пострадал, однако винтокрылая машина практически полностью сгорела.
На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Американское военное присутствие вызывает большое недовольство у местных властей и населения.