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Во Франкфурте-на-Майне сгорела Башня Гёте

Происшествия
12 октября, 6:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Смотровая площадка 1931 года была одной из главных достопримечательностей города

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Деревянная Башня Гёте (Goetheturm) высотой 43 метра сгорела ночью в четверг во Франкфурте-на-Майне (юг Германии). Смотровая площадка 1931 года постройки была одним из самых известных сооружений города и входила в пятерку самых высоких деревянных башен страны.

"Башня Гёте в Заксенхаузене (район на юге города - прим. ТАСС) охвачена пламенем. К сожалению, ее уже не спасти", - говорится в сообщении городской пожарной службы в Twitter. Отмечается, что пожарные пытаются не дать огню перекинуться на расположенное поблизости кафе.

По данным агентства DPA, к моменту прибытия пожарных пламя охватило всю башню, она частично обрушилась. Пожар был виден из многих районов финансовой столицы Германии. Причины возгорания неизвестны.

Деревянная башня высотой 22 метра была построена на южной окраине родного города Гёте еще в 1867 году, однако к концу Первой мировой войны она обветшала, ее демонтировали. В 1931 году в преддверии празднования 100-летия со дня смерти поэта была сооружена 43-метровая башня, ставшая одной из самых высоких обзорных точек города. Ее окружал парк площадью 3 га. Весной 2014 года башня была открыта после капитального ремонта.

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