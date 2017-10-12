Амурские спасатели не допустили распространения природных пожаров на пять сел Приморья

ХАБАРОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Спасатели Амурского спасательного центра МЧС (Хабаровский край) за минувшие сутки не допустили распространения природных пожаров на территорию пяти населенных пунктов в Чугуевском районе Приморского края. Об этом сообщило в четверг информационное подразделение центра.

"Аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России из Хабаровска работает в Чугуевском муниципальном районе Приморского края, за минувшие сутки они не допустили развития пожаров в районе пяти сел", - говорится в сообщении.

Военнослужащие спасательного воинского формирования - всего 100 человек - занимаются окарауливанием лесных кварталов, тушением локальных участков горения лесостепи, в том числе с помощью ранцевых огнетушителей, шанцевого инструмента. Они также патрулируют районы горения и ведут разъяснительные беседы с населением в селах Нижние Лужки, Изюбринный, Березовка и Медвежий Кут.

Особый противопожарный режим введен в четверг в Приморском крае в связи с пожароопасной ситуацией в регионе. За сутки в лесах Приморья потушили 12 пожаров, еще 31 очаг огня удалось локализовать на площади более 2 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что на помощь в тушении в регион прибыли 200 спасателей Амурского спасательного центра и Дальневосточного поисково-спасательного отряда и 25 десантников-парашютистов Дальневосточной базы авиационной охраны лесов из Хабаровска.