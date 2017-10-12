Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Амурские спасатели не допустили распространения природных пожаров на пять сел Приморья

Происшествия
12 октября, 7:24 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 12, октября. /ТАСС

Военнослужащие занимаются охраной лесных кварталов, тушением локальных участков горения лесостепи, в том числе с помощью ранцевых огнетушителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Спасатели Амурского спасательного центра МЧС (Хабаровский край) за минувшие сутки не допустили распространения природных пожаров на территорию пяти населенных пунктов в Чугуевском районе Приморского края. Об этом сообщило в четверг информационное подразделение центра.

"Аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России из Хабаровска работает в Чугуевском муниципальном районе Приморского края, за минувшие сутки они не допустили развития пожаров в районе пяти сел", - говорится в сообщении.

Военнослужащие спасательного воинского формирования - всего 100 человек - занимаются окарауливанием лесных кварталов, тушением локальных участков горения лесостепи, в том числе с помощью ранцевых огнетушителей, шанцевого инструмента. Они также патрулируют районы горения и ведут разъяснительные беседы с населением в селах Нижние Лужки, Изюбринный, Березовка и Медвежий Кут.

Особый противопожарный режим введен в четверг в Приморском крае в связи с пожароопасной ситуацией в регионе. За сутки в лесах Приморья потушили 12 пожаров, еще 31 очаг огня удалось локализовать на площади более 2 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что на помощь в тушении в регион прибыли 200 спасателей Амурского спасательного центра и Дальневосточного поисково-спасательного отряда и 25 десантников-парашютистов Дальневосточной базы авиационной охраны лесов из Хабаровска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
2
Посол РФ в США: недружественные шаги Вашингтона мешают наладить диалог с Москвой
3
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу "Белая вдова"
4
WSJ: власти России модифицировали софт "Лаборатории Касперского" для шпионажа за США
5
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
6
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
7
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама