Амурские спасатели не допустили распространения природных пожаров на пять сел Приморья

ABC: число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23Происшествия 12 октября, 7:13
Посол РФ в США: недружественные шаги Вашингтона мешают наладить диалог с МосквойПолитика 12 октября, 6:12
Дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 12 октября, 6:07
Особый противопожарный режим ввели в ПриморьеПроисшествия 12 октября, 5:41
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Питтсбургом"Спорт 12 октября, 5:25
В Магадане восемь детей попали в больницу после завтрака в школьной столовойПроисшествия 12 октября, 5:20
Трамп: демократы проиграли на выборах из-за слабого кандидата, а не из-за РоссииМеждународная панорама 12 октября, 4:56
Трамп призвал NFL отстранить игрока, который первым не встал во время гимнаСпорт 12 октября, 4:50
Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в БрунейАрмия и ОПК 12 октября, 4:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАБАРОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Спасатели Амурского спасательного центра МЧС (Хабаровский край) за минувшие сутки не допустили распространения природных пожаров на территорию пяти населенных пунктов в Чугуевском районе Приморского края. Об этом сообщило в четверг информационное подразделение центра.
"Аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России из Хабаровска работает в Чугуевском муниципальном районе Приморского края, за минувшие сутки они не допустили развития пожаров в районе пяти сел", - говорится в сообщении.
Военнослужащие спасательного воинского формирования - всего 100 человек - занимаются окарауливанием лесных кварталов, тушением локальных участков горения лесостепи, в том числе с помощью ранцевых огнетушителей, шанцевого инструмента. Они также патрулируют районы горения и ведут разъяснительные беседы с населением в селах Нижние Лужки, Изюбринный, Березовка и Медвежий Кут.
Особый противопожарный режим введен в четверг в Приморском крае в связи с пожароопасной ситуацией в регионе. За сутки в лесах Приморья потушили 12 пожаров, еще 31 очаг огня удалось локализовать на площади более 2 тысяч гектаров.
Ранее сообщалось, что на помощь в тушении в регион прибыли 200 спасателей Амурского спасательного центра и Дальневосточного поисково-спасательного отряда и 25 десантников-парашютистов Дальневосточной базы авиационной охраны лесов из Хабаровска.