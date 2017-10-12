Не менее 40 человек погибли из-за наводнения в северной и центральной частях Вьетнама

ХАНОЙ, 12 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек погибли и еще 22 числятся пропавшими без вести в результате паводка, вызванного непрекращающимися с конца прошлой недели ливнями в нескольких провинциях северной и центральной частей Вьетнама. Об этом сообщил в четверг Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

В наибольшей степени от наводнения пострадали центральные провинции Тханьхоа и Нгеан, а также Шонла, Хоабинь и Йенбай на севере страны. Там затоплены и разрушены оползнями более 1,2 тыс. жилых домов, парализовано автомобильное сообщение. Тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои жилища, спасаясь от паводка.

В некоторых районах подтоплены сельскохозяйственные земли, выведены из строя линии электропередачи и связи. Из-за затопления отдельных участков железнодорожного полотна и обрушения на одном из них горной породы в результате оползня было временно прервано движение поездов по трансвьетнамской железной дороге Север - Юг.

В пострадавших провинциях развернуты широкомасштабные восстановительные работы. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук лично посетил в четверг один из затопленных районов. Глава вьетнамского правительства потребовал от властей на местах усилить контроль за развитием паводковой ситуации и незамедлительно принять все меры для скорейшего возвращения нормальной жизни в населенные пункты, подвергшиеся ударам стихии.