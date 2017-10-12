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Пожар на рынке в Ростове начался из-за неосторожности при сварочных работах

Происшествия
12 октября, 8:25 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 12, октября. /ТАСС

МВД сообщило, что пожар уничтожил более 500 контейнеров с имуществом

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Дело возбуждено в связи с пожаром на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону. Предположительно, пожар произошел из-за неосторожности при выполнении сварочных работ, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУ МВД.

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На территории крупнейшего рынка Ростова из-за пожара введен режим ЧС

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что двое граждан по согласованию с сотрудниками рынка выполняли сварочные работы для укрепления на металлической стене контейнера терминала оплаты сотовой связи. В результате неосторожного обращения со сварочным аппаратом произошло возгорание имущества внутри контейнера. Впоследствии пожар распространился на всю территорию верхней площадки рынка "Восточный", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате пожара уничтожено более 500 контейнеров с имуществом.

"По материалам, собранным сотрудниками полиции совместно с представителями МЧС, в отношении подозреваемых… возбуждено уголовное дело", - добавили в полиции, уточнив, что действия подозреваемых классифицируются по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"), максимальная санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 1 года.

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