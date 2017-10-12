СК возбудил дело по факту гибели пациента из-за опоздания скорой в Подмосковье

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели пациента в Одинцовском районе Подмосковья из-за опоздания скорой помощи. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших", - сообщили в ГСУ.
Следствие установило, что утром 10 октября 66-летний местный житель, которому требовалась экстренная помощь, умер из-за несвоевременного приезда медиков "Одинцовской станции скорой медицинской помощи".
Накануне в СМИ появилась информация о том, что в поселке Власиха возле супермаркета скончался мужчина, который ждал скорую помощь более 30 минут. Эти публикации стали основанием для проведения следователями проверки.