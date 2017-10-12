Двум украинским пограничникам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы РФ

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Двум украинским пограничникам, незаконно перешедшим границу РФ, предъявлено обвинение, сообщает ФСБ.
Два нарушителя государственной границы были задержаны в Брянской области 3 октября. Задержанные представились военнослужащими Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Ранее сообщалось, что брянские пограничники получили информацию о нарушении границы, начался поиск, в ходе которого и были задержаны двое украинских граждан.
"Задержанным 3 октября за нарушение границы из Украины в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.