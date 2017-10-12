Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двум украинским пограничникам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы РФ

Происшествия
12 октября, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Нарушителей задержали на территории Брянской области 3 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Двум украинским пограничникам, незаконно перешедшим границу РФ, предъявлено обвинение, сообщает ФСБ.

Смотрите также

Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. Досье

Два нарушителя государственной границы были задержаны в Брянской области 3 октября. Задержанные представились военнослужащими Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Ранее сообщалось, что брянские пограничники получили информацию о нарушении границы, начался поиск, в ходе которого и были задержаны двое украинских граждан.

"Задержанным 3 октября за нарушение границы из Украины в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
2
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
3
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
4
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
5
Пресс-секретарь Роскомнадзора помещен под домашний арест до 7 ноября
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
"АвтоВАЗ" отзывает почти 19,7 тыс. Lada XRAY
Темы дня
Новости партнеров
Реклама