Двум украинским пограничникам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы РФ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Двум украинским пограничникам, незаконно перешедшим границу РФ, предъявлено обвинение, сообщает ФСБ.

Два нарушителя государственной границы были задержаны в Брянской области 3 октября. Задержанные представились военнослужащими Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Ранее сообщалось, что брянские пограничники получили информацию о нарушении границы, начался поиск, в ходе которого и были задержаны двое украинских граждан.

"Задержанным 3 октября за нарушение границы из Украины в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.