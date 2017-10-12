Вторая за месяц компания на Сахалине оштрафована за попытку незаконного вывоза краба

Черчесов: Кокорин в прошлом сезоне попал в непростую ситуацию, но сделал выводыСпорт 12 октября, 12:05
Чечня рассчитывает на рост турпотока более чем на четверть в 2018 годуОбщество 12 октября, 12:04
Теннисистка Кузнецова может сняться с "ВТБ Кубка Кремля" из-за травмыСпорт 12 октября, 12:00
Макарова и Веснина претендуют на звание лучших теннисисток в паре по итогам сезонаСпорт 12 октября, 11:58
Источник: специалисты точно установят схему полета "Прогресса" к МКС после старта корабляКосмос 12 октября, 11:55
Британская теннисистка Конта снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 12 октября, 11:48
Долги управляющих компаний перед свердловским филиалом "Т Плюс" составили 5,2 млрд рублейНовости Урала 12 октября, 11:45
Баскетболистки УГМК начали сезон Евролиги-2017/18 с домашней победыНовости партнеров 12 октября, 11:38
Стеблин: Узбекистан имеет хоккейные традиции для вступления в КХЛ в ближайшем будущемСпорт 12 октября, 11:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Компания "Акрос-4" в Сахалинской области заплатила штраф в сумме более 5 млн рублей за попытку незаконного вывоза краба. Об этом в четверг сообщила пресс-служба сахалинского пограничного управления ФСБ РФ.
"Руководству ООО "Акрос-4" назначен штраф в размере 5 млн 126 тыс. рублей за попытку экспорта в одну из стран АТР живого краба сверх заявленного объема более чем на 10 тонн. Вместо положенных 35 тонн краба на судне "Солид" находилось 45 тонн. Решение Южно-Сахалинского городского суда вступило в законную силу", - сказали в пресс-службе.
По ее данным, месяцем ранее за аналогичное нарушение наказание вынесено ООО "Амарамба". Сумма штрафа - более 1 млн рублей. В отношении капитана СРТМ "Экопасифик" продолжается проверка в рамках уголовного судопроизводства.
В пресс-службе отметили, что Сахалинская таможня по указанным фактам также возбудила административное и уголовное производство.
В настоящее время идет следствие.