Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вторая за месяц компания на Сахалине оштрафована за попытку незаконного вывоза краба

Происшествия
12 октября, 11:22 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 12, октября. /ТАСС

Компании "Акрос-4" выплатит штраф в размере 5 млн 126 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Компания "Акрос-4" в Сахалинской области заплатила штраф в сумме более 5 млн рублей за попытку незаконного вывоза краба. Об этом в четверг сообщила пресс-служба сахалинского пограничного управления ФСБ РФ.

"Руководству ООО "Акрос-4" назначен штраф в размере 5 млн 126 тыс. рублей за попытку экспорта в одну из стран АТР живого краба сверх заявленного объема более чем на 10 тонн. Вместо положенных 35 тонн краба на судне "Солид" находилось 45 тонн. Решение Южно-Сахалинского городского суда вступило в законную силу", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, месяцем ранее за аналогичное нарушение наказание вынесено ООО "Амарамба". Сумма штрафа - более 1 млн рублей. В отношении капитана СРТМ "Экопасифик" продолжается проверка в рамках уголовного судопроизводства.

В пресс-службе отметили, что Сахалинская таможня по указанным фактам также возбудила административное и уголовное производство.

В настоящее время идет следствие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
2
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
3
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
4
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
5
Пресс-секретарь Роскомнадзора помещен под домашний арест до 7 ноября
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
"АвтоВАЗ" отзывает почти 19,7 тыс. Lada XRAY
Темы дня
Новости партнеров
Реклама