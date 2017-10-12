Вторая за месяц компания на Сахалине оштрафована за попытку незаконного вывоза краба

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Компания "Акрос-4" в Сахалинской области заплатила штраф в сумме более 5 млн рублей за попытку незаконного вывоза краба. Об этом в четверг сообщила пресс-служба сахалинского пограничного управления ФСБ РФ.

"Руководству ООО "Акрос-4" назначен штраф в размере 5 млн 126 тыс. рублей за попытку экспорта в одну из стран АТР живого краба сверх заявленного объема более чем на 10 тонн. Вместо положенных 35 тонн краба на судне "Солид" находилось 45 тонн. Решение Южно-Сахалинского городского суда вступило в законную силу", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, месяцем ранее за аналогичное нарушение наказание вынесено ООО "Амарамба". Сумма штрафа - более 1 млн рублей. В отношении капитана СРТМ "Экопасифик" продолжается проверка в рамках уголовного судопроизводства.

В пресс-службе отметили, что Сахалинская таможня по указанным фактам также возбудила административное и уголовное производство.

В настоящее время идет следствие.