Авиасообщение на Чукотке прервано до пятницы из-за штормового ветра

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Разыгравшийся над Чукоткой штормовой ветер привел к задержке пяти внутренних авиарейсов, сообщили в четверг ТАСС в справочно- диспетчерской службе аэропорта Анадырь (Угольный).

"Из-за сильного ветра в Анадыре отложено прибытие авиарейса из Хабаровска и отправка его по обратному маршруту. Также отложено выполнение четырех рейсов по местным авиалиниям, в поселки Эквекинот, Лаврентия, Провидения и город Певек", - говорится в сообщении.

Информация о прибытии и вылете рейсов за 12 октября будет дана утром 13 октября.

Ранее сообщалось, что в Чаунском районе на побережье Восточно-Сибирского моря и в Анадырском районе на побережье Берингова моря ожидаются порывы ветра до 28 метров в секунду.

В городе Анадырь прогнозируется ветер со скоростью 23-28 метров в секунду. Спасатели рекомендуют местным жителям принять необходимые меры предосторожности, в частности временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.