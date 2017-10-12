Пресс-секретарь Роскомнадзора помещен под домашний арест до 7 ноября

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Чертановский районный суд Москвы заключил под домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "ГРЧЦ" Александра Весельчакова по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Чертановского районного суда Станислав Ежов.

"5 октября 2017 года Чертановским районным судом города Москвы рассмотрены ходатайства следственного управления по Южном округу Главного следственного управления СК РФ по Москве об избрании меры пресечения Борису Едидину, Вадиму Ампелонскому в виде заключения под стражу и Александру Весельчакову в виде домашнего ареста. Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств о заключении под стражу в отношении Едидина и Ампелонского, однако вынес постановления об избрании в отношении названных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября", - сказал Ежов.

Ходатайство следствия о помещении Весельчакова под домашний арест удовлетворено, данная мера пресечения избрана также до 7 ноября. Решение о домашнем аресте обжаловал только Ампелонский.. Дата рассмотрения жалобы пока не сообщалась.

Ежов также рассказал, что все трое на момент избрания меры пресечения были подозреваемыми, а не обвиняемыми, о чем писали накануне некоторые СМИ. "На день поступления ходатайств в суд, 5 октября, указанные лица подозревались в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - сказал он. Он не смог сообщить о сути уголовного дела в связи с тем, что это компетенция следственных органов.

Таким образом, на тот момент никому из фигурантов дела не было предъявлено обвинение.