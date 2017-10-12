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Пресс-секретарь Роскомнадзора помещен под домашний арест до 7 ноября

Происшествия
12 октября, 11:20 дата обновления: 12 октября, 11:35 UTC+3

Под домашний арест также поместили начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "ГРЧЦ" Александра Весельчакова

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© Сергей Шлеюк/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Чертановский районный суд Москвы заключил под домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "ГРЧЦ" Александра Весельчакова по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Чертановского районного суда Станислав Ежов.

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"5 октября 2017 года Чертановским районным судом города Москвы рассмотрены ходатайства следственного управления по Южном округу Главного следственного управления СК РФ по Москве об избрании меры пресечения Борису Едидину, Вадиму Ампелонскому в виде заключения под стражу и Александру Весельчакову в виде домашнего ареста. Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств о заключении под стражу в отношении Едидина и Ампелонского, однако вынес постановления об избрании в отношении названных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября", - сказал Ежов.

Ходатайство следствия о помещении Весельчакова под домашний арест удовлетворено, данная мера пресечения избрана также до 7 ноября. Решение о домашнем аресте обжаловал только Ампелонский.. Дата рассмотрения жалобы пока не сообщалась.

Ежов также рассказал, что все трое на момент избрания меры пресечения были подозреваемыми, а не обвиняемыми, о чем писали накануне некоторые СМИ. "На день поступления ходатайств в суд, 5 октября, указанные лица подозревались в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - сказал он. Он не смог сообщить о сути уголовного дела в связи с тем, что это компетенция следственных органов.

Таким образом, на тот момент никому из фигурантов дела не было предъявлено обвинение.

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