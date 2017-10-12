Подозреваемый в вымогательстве 160 млн рублей у директора химпредприятия задержан в Москве

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого в вымогательстве 160 млн рублей у директора крупного химического предприятия под предлогом смягчения ответственности по возбужденному в отношении него уголовному делу. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала она.
По данным правоохранителей, мужчине стала известна информация о том, что в отношении генерального директора одного из предприятий химической промышленности возбуждено уголовное дело, а на заводе проводятся многочисленные проверки. "Аферист предложил оказать содействие в решении его вопроса и запросил 160 млн рублей якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам в правоохранительных органах", - сказала Волк.
По ее словам, потерпевший обратился за помощью в полицию.
"В действительности мошенник не имел возможности повлиять на ход проводимых проверок, а полученные денежные средства намеревался присвоить себе. При получении первого транша в размере 20 млн рублей мужчина был задержан сотрудниками полиции", - отметила Волк.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". "Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила официальный представитель МВД РФ.