Обвинение 19 октября продолжит представление доказательств по делу Улюкаева

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 19 октября продолжит исследование доказательств стороны обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, передает коррсепондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отложить рассмотрение дела на 10:00 мск 19 октября", - сказала судья.

На заседании в четверг суд просмотрел видеозаписи предполагаемого эпизода передачи взятки, а также аудиозаписи разговоров Улюкаева и главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Ранее в суде были допрошены 12 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения.