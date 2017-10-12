Обвинение 19 октября продолжит представление доказательств по делу Улюкаева

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 19 октября продолжит исследование доказательств стороны обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, передает коррсепондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил отложить рассмотрение дела на 10:00 мск 19 октября", - сказала судья.
На заседании в четверг суд просмотрел видеозаписи предполагаемого эпизода передачи взятки, а также аудиозаписи разговоров Улюкаева и главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Ранее в суде были допрошены 12 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения.