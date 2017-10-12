Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Девушка на спорткаре Audi R8, которая за последние три года 54 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, насмерть сбила мужчину в Ростове-на-Дону, сообщили в четверг в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Вчера в 23 часа 30 минут в городе Ростове-на-Дону в районе дома номер 160 по улице Шолохова 29-летняя женщина- водитель, управляя автомобилем Audi R8, допустила наезд на 32-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. По словам очевидцев, автомобиль двигался с значительным превышением скорости. В результате ДТП мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 2015 года женщина-водитель автомобиля Audi R8 54 раза привлекалась к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Большинство нарушений связаны с превышением скорости движения.

Полиция проводит проверку.