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Пресс-секретарь Роскомнадзора не признает вину в мошенничестве

Происшествия
12 октября, 12:50 дата обновления: 12 октября, 13:01 UTC+3

По словам адвоката Игоря Пегова, обвинение в отношении Вадима Ампелонского надумано и притянуто

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не признает свою вину в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Пегов.

"Ампелонский причастность к выдвинутым подозрениям не признает", - сказал он.

По словам Пегова, исходя из материалов дела, обвинение надумано и притянуто. "Там нет ничего криминального. Никакой связи с нашим подзащитным тоже нет", - отметил он, добавив, что они не смогли понять суть подозрений, изложенных в протоколе следствия.

При этом адвокат отказался комментировать фабулу дела в связи с подпиской о неразглашении материалов следствия.

Как стало известно в четверг, Чертановский районный суд Москвы 5 октября заключил под домашний арест до 7 ноября Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова по уголовному делу о мошенничестве. Ампелонский уже обжаловал это решение суда.

Уголовное дело находится в производстве следственного управления по Южному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве. Обвинение фигурантам пока не предъявлено.

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