СБУ вызвала на допрос пять россиян по делу крушения Boeing на Украине в 2014 году

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала пять граждан РФ, чтобы предъявить им обвинение и допросить по делу о крушении Boeing на Украине в 2014 году. Соответствующие повестки были опубликованы в четверг в правительственной газете "Урядовый курьер".

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Граждане РФ Евгений Васильев, Эдуард Гилазов, Сергей Дубинский, Эльдар Оруджев и Олег Пулатов вызваны 26 октября в главное следственное управление СБУ в Киеве для предъявления обвинения, а в последующие дни - 27-31 октября - они вызываются спецслужбами для допросов.

Все они выступают в качестве фигурантов одного и того же уголовного дела, которое касается именно крушения Boeing, сообщили украинские СМИ в четверг. Пресс-служба СБУ пока недоступна для комментариев.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала - Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, две третьих из которых являлись подданными Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июле ее эксперты приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми будет проходить в Нидерландах по голландским законам.