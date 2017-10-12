В Шамильском районе Дагестана, где были ликвидированы боевики, снят режим КТО

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МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в Шамильском районе Дагестана, сообщил ТАСС в четверг представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.
"В 13:00 мск четверга режим КТО был отменен в связи с завершением всех оперативных мероприятий", - сказал собеседник.
Режим КТО был введен в Шамильском районе Дагестана 10 октября в 00:10 мск. В районе в ходе спецоперации были уничтожены двое боевиков из местной бандгруппы.