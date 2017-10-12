Полицейские задержали в центре Москвы подозреваемого в сбыте государственных наград

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в сбыте государственных наград на Арбате в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

"Сотрудники полиции установили, что злоумышленник пытался продать медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", нагрудный знак "25 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также орден Отечественной войны 2-й степени", - сказал собеседник.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград" УК РФ.