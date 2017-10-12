Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

С объявившими голодовку в алтайском СИЗО проводят беседы о вреде отказа от пищи

Происшествия
12 октября, 15:24 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 12, октября. /ТАСС

Ранее восемь подследственных написали заявления об отказе от приема пищи в связи с недовольством ведения их уголовного дела

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Подследственные в СИЗО Алтайского края, написавшие 25 сентября заявление об отказе от пищи, продолжают голодовку. Сотрудники проводят с ними профилактические беседы о вреде такого решения, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе УФСИН по региону.

"Обвиняемые, отказавшиеся от приема пищи, находятся под постоянным наблюдением медицинских работников. Сотрудниками СИЗО и аппарата управления с ними проводятся профилактические беседы о вреде отказа от приема пищи. На условия содержания в СИЗО-1 подследственные жалоб не имеют. На оперативную обстановку в следственном изоляторе отказ от приема пищи обвиняемых никак не влияет - она остается стабильной", - сказали в ведомстве.

Смотрите также

Двое обвиняемых в алтайском СИЗО прекратили голодовку

На данный момент голодовку продолжают восемь человек. Как сообщалось, 25 сентября пятеро подследственных, проходящих по одному уголовному делу, написали заявление об отказе от приема пищи, а третьего октября к ним присоединились еще трое обвиняемых. В своих письменных заявлениях они указали, что отказываются от приема пищи в связи с тем, что не довольны ведением их уголовного дела. По данным УФСИН, также двое из подследственных с 25 по 27 сентября зашили себе рты, но пятого октября они отказались от ранее совершенного акта членовредительства (расшили себе рты) - в настоящее время состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

Материалы направлены в прокуратуру Алтайского края.

Это повторная голодовка в данном СИЗО. Как сообщалось, в августе мать одного из обвиняемых распространила в интернете информацию о том, что девять человек в этом СИЗО объявили голодовку из-за несогласия с тем, что при предъявлении им обвинения якобы был пропущен 45-дневный срок, не позднее которого с момента избрания меры пресечения оно должно быть предъявлено. В пресс-службе УФСИН тогда сообщили, что отказ от приема пищи написали два человека.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Алтайском крае проводил проверку по данному факту. После беседы с представителем омбудсмена двое подследственных голодовку прекратили. Также по итогам посещения СИЗО уполномоченный направил запрос в прокуратуру на предмет возможных нарушений уголовно-процессуального законодательства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
4
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
7
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама