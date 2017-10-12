Директора школы и воспитателей признали виновными в гибели ребенка в Белгородской области

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Грайворонский районный суд Белгородской области признал директора и двух воспитателей летнего школьного лагеря виновными в гибели ребенка, утонувшего в необорудованном для купания месте. Директору назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы, воспитателям - двух, сообщили в четверг в региональном СК.

"Директор Добросельской общеобразовательной школы признана виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, два воспитателя летнего школьного лагеря - в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Директору школы назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы, воспитателям - в виде двух лет. Все трое на три года лишены права заниматься преподавательской деятельностью", - говорится в сообщении.

В мае 2016 года во время совещания в отделе образования Грайворонского района директора школ ознакомились с запретом на купание детей, которые посещают школьные лагеря, уточнили в СК. Несмотря на это, 20 июня директор Добросельской школы разрешила отвезти группу детей из лагеря в село Замостье Грайворонского района для купания в реке в сопровождении двух воспитателей.

"При выходе детей на берег выяснилось, что один десятилетний воспитанник отсутствует. Он был извлечен из воды, но, несмотря на оказанную помощь, спасти его жизнь не удалось", - добавили в СК. После гибели школьника прокуратура региона провела масштабные проверки во всех лагерях области на предмет соблюдения закона об охране жизни и здоровья детей во время их летнего отдыха.