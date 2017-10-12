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Один из руководителей Аграрного университета Петербурга осужден за взятки и мошенничество

Происшествия
12 октября, 15:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, октября. /ТАСС

Сообщается, что Дмитрий Кравцов получил от гражданина Туркменистана взятку в размере 30 тыс. рублей за оформление ходатайства на обучение в университете

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил директора центра международной деятельности и международных проектов Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Дмитрия Кравцова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взяток от студентов, а также денег за процедуру, являющуюся бесплатной. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Дмитрию Кравцову, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290, частью 3 статьи 159 УК РФ ("Получение взятки" и "Мошенничество" - прим. ТАСС), назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима. Он полностью признал свою вину, и был взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Суд посчитал доказанным, что Кравцов получил от гражданина Туркменистана взятку в размере 30 тыс. рублей за оформление ходатайства на обучение в университете, зная, что эта процедура является бесплатной. Кроме того, осужденный получил от двух студентов вуза 15 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно в качестве оплаты за обучение, не имея на то полномочий.

В августе 2017 года Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении начальника управления и капитального строительства Санкт-Петербургского аграрного университета Израэля Глузмана. Его признали виновным в вымогательстве взятки и приговорили к четырем годам условного срока.

В настоящее время в производстве суда находятся уголовные дела в отношении декана юридического факультета, специалиста по учебно-методической работе и начальника административно-правового управления Санкт-Петербургского аграрного университета о взяточничестве, посредничестве в нем, либо покушением на преступление.

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