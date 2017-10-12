В отношении лидера "Христианского государства" возбудили дело об экстремизме

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, оно возбуждено подразделением московского СК по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Источник напомнил, что еще одно дело в отношении Калинина находится в производстве следователей московской полиции. Оно расследуется по ч. 2 ст. 179 УК РФ ("Организация принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Поводом для возбуждения этого уголовного дела стали угрозы кинотеатрам в связи с показом фильма "Матильда". Калинин, по версии следствия, принуждал руководство киносети отказаться от демонстрации художественного фильма под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров. Калинин содержится в СИЗО.

Ранее руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" сообщили о том, что приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.