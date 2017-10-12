В Ульяновске возбуждено дело из-за возможных нарушений при закупках медоборудования

УЛЬЯНОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении заведующей Центром лучевой диагностики Ульяновской областной клинической больницы, выполнявшей также обязанности главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава региона. Она подозревается в том, что помогала коммерческой структуре выигрывать аукционы по закупке медицинского оборудования, сообщил ТАСС в четверг старший помощник руководителя регионального следственного управления по связям со СМИ Александр Сорокин.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". В результате незаконных действий подозреваемой и других должностных лиц создавались условия для признания победителями электронных аукционов по закупке оборудования конкретных коммерческих структур", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, с ноября 2015 года по август 2017 года подозреваемая вместе с должностными лицами Минздрава региона участвовала в подготовке технических заданий и согласовании перечней медицинского оборудования, которое закупалось для учреждений здравоохранения по областным и федеральным целевым программам. Следствие полагает, что заведующая центром действовала в корыстных целях в интересах одной из компаний - она предоставляла в контрактные службы подведомственных учреждений документы, обосновывающие завышенные начальные цены на рентгеновское оборудование.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела, изъята необходимая договорная и аукционная документация, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз, сообщил собеседник агентства.