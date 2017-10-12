Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ульяновске возбуждено дело из-за возможных нарушений при закупках медоборудования

Происшествия
12 октября, 16:04 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 12, октября. /ТАСС

Сообщается, что в результате незаконных действий подозреваемой "создавались условия для признания победителями аукционов по закупке оборудования конкретных коммерческих структур"

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛЬЯНОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении заведующей Центром лучевой диагностики Ульяновской областной клинической больницы, выполнявшей также обязанности главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава региона. Она подозревается в том, что помогала коммерческой структуре выигрывать аукционы по закупке медицинского оборудования, сообщил ТАСС в четверг старший помощник руководителя регионального следственного управления по связям со СМИ Александр Сорокин.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". В результате незаконных действий подозреваемой и других должностных лиц создавались условия для признания победителями электронных аукционов по закупке оборудования конкретных коммерческих структур", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, с ноября 2015 года по август 2017 года подозреваемая вместе с должностными лицами Минздрава региона участвовала в подготовке технических заданий и согласовании перечней медицинского оборудования, которое закупалось для учреждений здравоохранения по областным и федеральным целевым программам. Следствие полагает, что заведующая центром действовала в корыстных целях в интересах одной из компаний - она предоставляла в контрактные службы подведомственных учреждений документы, обосновывающие завышенные начальные цены на рентгеновское оборудование.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела, изъята необходимая договорная и аукционная документация, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз, сообщил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
4
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
Эксперты: назначение врио главы Псковской области - пример работы карьерных лифтов
7
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама