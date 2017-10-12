В Ульяновске возбуждено дело из-за возможных нарушений при закупках медоборудования

Глава КЧР: инициативность и креативность помогут Ведерникову в развитии Псковской областиПолитика 12 октября, 16:46
Ученые: люди потребляют микропластик вместе с едой, водой и воздухомСоциальная ответственность 12 октября, 16:40
Смирнов: НОАК справилась с задачей создания инновационной антидопинговой системы в РоссииСпорт 12 октября, 16:37
Эксперты оценили последствия изменений климатаСоциальная ответственность 12 октября, 16:25
Орешкин стал лицом первой профессиональной олимпиады студентовОбщество 12 октября, 16:20
Пресс-конференция о новой стратегии поддержки паллиативной помощи в РФ. ВидеотрансляцияОбщество 12 октября, 16:16
Гофман и Оленин являются кандидатами от КХЛ на обслуживание матчей ОИ-2018Спорт 12 октября, 16:16
Жуков ожидает получить выводы комиссий МОК по ситуации с ОИ-2014 до ноябряСпорт 12 октября, 16:16
Издание с уникальными снимками последствий обстрела Кремля в 1917 г. представлено в МосквеОбщество 12 октября, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛЬЯНОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении заведующей Центром лучевой диагностики Ульяновской областной клинической больницы, выполнявшей также обязанности главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава региона. Она подозревается в том, что помогала коммерческой структуре выигрывать аукционы по закупке медицинского оборудования, сообщил ТАСС в четверг старший помощник руководителя регионального следственного управления по связям со СМИ Александр Сорокин.
"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". В результате незаконных действий подозреваемой и других должностных лиц создавались условия для признания победителями электронных аукционов по закупке оборудования конкретных коммерческих структур", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, с ноября 2015 года по август 2017 года подозреваемая вместе с должностными лицами Минздрава региона участвовала в подготовке технических заданий и согласовании перечней медицинского оборудования, которое закупалось для учреждений здравоохранения по областным и федеральным целевым программам. Следствие полагает, что заведующая центром действовала в корыстных целях в интересах одной из компаний - она предоставляла в контрактные службы подведомственных учреждений документы, обосновывающие завышенные начальные цены на рентгеновское оборудование.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела, изъята необходимая договорная и аукционная документация, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз, сообщил собеседник агентства.