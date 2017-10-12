Обвинение требует два года тюрьмы для российского подростка, задержанного в Осло с бомбой

ОСЛО, 12 октября. /ТАСС/. Сторона обвинения требует два года тюрьмы для 17-летнего гражданина России, который в апреле был задержан в центре Осло с самодельным взрывным устройством. Об этом из зала суда сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK.

Подросток обвиняется по статье 191 нового Уголовного кодекса Норвегии, которая предусматривает заключение сроком до 10 лет за "незаконное обращение со оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами" с целью совершения тяжких преступлений. Ранее он обвинялся по статье 142, входящий в недавно введенный раздел норвежского УК, в котором определяются наказания за терроризм. Она предусматривает до 15 лет тюрьмы за "незаконное получение, хранение, распространение, транспортировку либо иное незаконное обращение с взрывчатыми или радиоактивными веществами" с целью совершения действий, которые могут повлечь за собой ущерб здоровью или гибель людей. Статья обвинения была изменена после того, как экспертиза показала, что мощность бомбы, состоявшей из баллончика с газом для зажигалок и проволочной сетки, была сравнительно мала.

"Люди, которые могли бы находиться рядом с местом взрыва, могли получить тяжелые увечья. Если бы в результате взрыва возник пожар, который бы привел к жертвам, происшествие было бы классифицировано как теракт", - заявила прокурор Марит Баккевиг.

По версии обвинения, россиянин является приверженцем радикальной исламской идеологии, а тюремное заключение станет для него возможностью пересмотреть взгляды, а также завершить обучение в школе. В ходе процесса обвинение приводило выдержки из переписки подростка в мессенджере Telegram, где он был членом нескольких групп, посвященных экстремизму, а также писал своим знакомым, что у него "есть план", о котором он не может рассказывать. Россиянин не признает своей вины, утверждая, что не хотел никому причинить вреда. По версии защиты, он также не является сторонником экстремистов, хотя и склоняется к буквальному толкованию Корана.

Суд над россиянином начался 2 октября и первую неделю проходил за закрытыми дверями. Впоследствии норвежская пресса добилась для себя права присутствовать на процессе, однако сам обвиняемый давал показания именно в первую неделю слушаний. Процесс завершится в пятницу, а решение суда будет оглашено спустя несколько недель после этого.

Как ранее сообщили в Полицейской службе безопасности Норвегии, молодой человек проживает в стране с 2010 года, куда вместе с родителями прибыл с Северного Кавказа как беженец и впоследствии получил постоянный вид на жительство. 8 апреля он был задержан на автостоянке в Осло с подозрительным предметом, который оказался взрывным устройством. Саперы осуществили контролируемый подрыв устройства, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн.