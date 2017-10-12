Суд заново рассмотрит вопрос о признании экстремистской книги экс-полпреда на Сахалине

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд 8 ноября заново рассмотрит вопрос о признании экстремистской книги бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат экс-чиновника Дагир Хасавов.

"Сегодня апелляционная инстанция Мосгорсуда постановила рассмотреть заново наше дело в составе трех судей по правилам первичной инстанции", - сказал защитник. "Заседание назначено на 8 ноября 14:30 мск", - уточнил он.

По словам адвоката, Мосгорсуд принял такое решение в связи с тем, что прокурор, прибывший на судебное заседание поддержать решение суда первой инстанции, "эту книгу не читал и в глаза не видел".

Хорошевский суд Москвы в мае удовлетворил просьбу прокуратуры и признал книгу Гулия экстремистской. Министерство юстиции РФ внесло книгу в федеральный список экстремистских материалов. Книга бывшего чиновника, а именно глава под названием "Евреи во власти", стала поводом для возбуждения против него уголовного дела. Тираж книги составил 500 экземпляров, 50 из которых автор подарил друзьям, еще 400 следователи изъяли из издательства "Алгоритм".

Как сообщал ТАСС адвокат Хасавов, комплексная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в книге признаков возбуждения ненависти и вражды в отношении определенной группы лиц. При этом, согласно выводам экспертов, в тексте не содержится побуждение к совершению каких-либо действий в отношении представителей определенной группы лиц по какому-либо дискриминирующему признаку.

28 января в аэропорту Домодедово Гулий был снят с самолета, летевшего в Кишинев, а затем задержан. Позже следствие предъявило ему обвинение по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Свою вину он не признает и настаивает на прекращении уголовного преследования. 4 мая Басманный суд вернул дело экс- чиновника в прокуратуру.