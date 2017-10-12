Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двое обвиняемых по делу экстремистской Misantropic Division в Ростове признали вину

Происшествия
12 октября, 16:44 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 12, октября. /ТАСС

По данным полиции, участники группировки напали на лидера регионального политического движения "Левый Блок" и журналиста интернет-издания "Кавказский узел"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Двое обвиняемых по делу местной ячейки экстремистской Misanthropic Division (запрещена в РФ) в Ростове-на-Дону признали свою вину, еще двое отказались, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Александр Вишняков и Сергей Корнеев (несовершеннолетний) признали свою вину в нападении и нанесении побоев лидеру регионального политического движения "Левый блок", журналисту Владиславу Рязанцеву. Корнеев, обвинявшийся также в участии в запрещенной в России экстремистской организации, также признал вину. Еще двое обвиняемых - Руслан Павлюк (руководитель ячейки) и Андрей Безуглов - свою вину не признали. Их также обвиняют в участии и вербовке в экстремистскую Misanthropik division и нападении на Рязанцева в январе 2017 года.

Смотрите также

Участники Misanthropic division приговорены к наказанию от 3 до 3,5 года колонии

Арестованы три участника экстремистской организации Misanthropic Division

СК направил в суд дело трех участников экстремистского сообщества Misanthropic Division

Следующее заседание по делу назначено на 30 октября. Об этом ходатайствовал потерпевший Рязанцев.

Как сообщали ранее в ГУ МВД по региону, деятельность ячейки неонацистской экстремистской организации Misanthropic Division была пресечена в Ростове в начале октября. По данным полиции, участники группировки планировали уничтожать имущество в Ростове-на-Дону, также подтвердилась их причастность к нападениям на лидера регионального политического движения "Левый Блок" и штатного журналиста интернет-издания "Кавказский узел" Владислава Рязанцева, который в результате получил травмы.

Павлюка, Безуглова и Корнеева обвиняют по статьям УК РФ "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремисткой организации", "Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности", а также по статье "Побои". Вишняков обвиняется только по последней статье.

Как ранее сообщили в СК РФ, националистическое объединение Misanthropic division с началом событий на Украине в 2014 году приобрело международный характер: его ячейки были открыты в 19 государствах, в том числе России, Белоруссии, Украине, Германии, Франции, Польше, Великобритании. По данным СК, функционеры украинской ячейки принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Кроме того, участники сообщества ведут популяризацию бандеровской идеологии, национал-радикализованных и вооруженных формирований Украины ("Правый сектор", батальон "Азов"), а также призывают вступать в их ряды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
4
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
7
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама