В Новгородской области отменили режим ЧС, введенный в сентябре после урагана

МОСКВА,12 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Новгородской области в сентябре после урагана, отменен в связи со стабилизацией метеорологической обстановки. Как в четверг сообщила пресс-служба областного правительства, соответствующий указ подписал глава региона Андрей Никитин.

"С 12 октября отменен режим чрезвычайной ситуации на территории Новгородской области в связи со стабилизацией метеорологической обстановки. Работы по ликвидации последствий продолжаются, в первую очередь, на социальных объектах", - сообщили в пресс-службе.

Режим ЧС был введен 19 сентября в Новгородской области из-за неблагоприятных погодных условий для оказания помощи пострадавшим жителям. Ураган в Поддорье, пронесшийся по селу 18 сентября, повредил крыши 19 частных жилых домов, школы, детского сада и нескольких других объектов. Было нарушено электроснабжение почти 40 зданий. Всего к ликвидации последствий было привлечено более 140 сотрудников МЧС и коммунальных служб и десятки единиц техники.

Правительство области выделило из резервного фонда на ликвидацию последствий ЧС в Поддорье 15,7 млн руб: на ремонт школы - 7,44 млн, на капремонт детского сада - 6,25 млн, районного дома народного творчества - около 2 млн рублей.