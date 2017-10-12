Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новгородской области отменили режим ЧС, введенный в сентябре после урагана

Происшествия
12 октября, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА,12, октября. /ТАСС

Ураган повредил крыши 19 жилых домов и соцобъектов, почти в 40 зданиях в регионе было нарушено электроснабжение

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА,12 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Новгородской области в сентябре после урагана, отменен в связи со стабилизацией метеорологической обстановки. Как в четверг сообщила пресс-служба областного правительства, соответствующий указ подписал глава региона Андрей Никитин.

"С 12 октября отменен режим чрезвычайной ситуации на территории Новгородской области в связи со стабилизацией метеорологической обстановки. Работы по ликвидации последствий продолжаются, в первую очередь, на социальных объектах", - сообщили в пресс-службе.

Режим ЧС был введен 19 сентября в Новгородской области из-за неблагоприятных погодных условий для оказания помощи пострадавшим жителям. Ураган в Поддорье, пронесшийся по селу 18 сентября, повредил крыши 19 частных жилых домов, школы, детского сада и нескольких других объектов. Было нарушено электроснабжение почти 40 зданий. Всего к ликвидации последствий было привлечено более 140 сотрудников МЧС и коммунальных служб и десятки единиц техники.

Правительство области выделило из резервного фонда на ликвидацию последствий ЧС в Поддорье 15,7 млн руб: на ремонт школы - 7,44 млн, на капремонт детского сада - 6,25 млн, районного дома народного творчества - около 2 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Никитин, Глеб Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ считают выход США из ЮНЕСКО отказом от участия в сохранении культурного наследия
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
Темы дня
Новости партнеров
Реклама