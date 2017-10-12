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AP: в США предъявлено обвинение женщине, вывезшей детей в Россию

Происшествия
12 октября, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Женщина задержана в Канзасе, при этом ее дети находятся в РФ

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Женщине, которая несколько лет назад уехала из США в Россию вместе со своим детьми, предъявлено обвинение в международном похищении детей.

Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.

По словам представителей федеральной прокуратуры США, обвинение предъявлено 37-летней Богдане Александровне Мобли, которая является матерью троих детей. Женщина эмигрировала в США в 2003 году и позднее получила американское гражданство путем натурализации. По данным агентства, три года назад, находясь в бракоразводном процессе, Мобли уехала из США в Россию, забрав с собой двух детей - ребенка от первого брака и ребенка от второго брака. Спустя два месяца после ее возвращения в Россию она стала матерью в третий раз.

Как сообщает AP, Мобли была задержана в прошлом месяце в городе Уичито (штат Канзас). По мнению следователей, ее дети до сих пор находятся на территории России.

В прокуратуре заявили, что Мобли позволяла бывшему супругу общаться с детьми, однако отметили, что женщина не разрешила ему увидеться с ними, когда в 2015 году он прибыл в Европу для встречи с ней.

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