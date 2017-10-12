На территории завода "Серп и Молот" в Москве горит здание

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выселенное трехэтажное здание горит в центре Москвы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"Горит трехэтажное выселенное здание по адресу: Золоторожский Вал, дом 11", - сказал сотрудник пресс-службы.
В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что площадь возгорания составила 30 кв. м.
Согласно данным из открытых источников, здание находится на территории промзоны "Серп и Молот".