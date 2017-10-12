На территории завода "Серп и Молот" в Москве горит здание

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выселенное трехэтажное здание горит в центре Москвы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Горит трехэтажное выселенное здание по адресу: Золоторожский Вал, дом 11", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что площадь возгорания составила 30 кв. м.

Согласно данным из открытых источников, здание находится на территории промзоны "Серп и Молот".