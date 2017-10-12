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СК возбудил дело о наезде полицейского на пешехода в Подмосковье

Происшествия
12 октября, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Инцидент произошел на участке автодороги Воскресенск - Виноградово

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудник полиции на личном автомобиле сбил пешехода в Воскресенском районе Подмосковья. Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, авария произошла 10 октября.

"Как установлено следствием, начальник одного из отделов полиции Воскресенского района, двигаясь на личном автотранспорте на участке автодороги Воскресенск - Виноградово, совершил наезд на 34-летнего местного жителя. От полученных травм пострадавший скончался на месте", - сообщили в ГСУ.

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В рамках расследования следователями назначена автотехническая судебная экспертиза, устанавливаются все обстоятельства преступления.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что в отношении полицейского назначена служебная проверка. "В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказала она. 

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