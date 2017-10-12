Делегация Госдумы не смогла вылететь на МПС из-за неисправности самолета

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Самолет, на котором делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным должна была отправиться в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях сессии ассамблеи Межпарламентского союза, не смог вылететь из правительственного аэропорта Внуково-2 из-за технических неполадок. Об этом передают корреспонденты ТАСС с места событий.

Посадка пассажиров борта уже была произведена, когда по громкой связи экипаж объявил о том, что борт будет заменен. "Это технические неполадки", - сообщил ТАСС источник в делегации. - Борт будет заменен в ближайшее время".