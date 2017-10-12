Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегация Госдумы не смогла вылететь на МПС из-за неисправности самолета

Происшествия
12 октября, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Как сообщил источник, борт будет заменен в ближайшее время

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Самолет, на котором делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным должна была отправиться в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях сессии ассамблеи Межпарламентского союза, не смог вылететь из правительственного аэропорта Внуково-2 из-за технических неполадок. Об этом передают корреспонденты ТАСС с места событий.

Посадка пассажиров борта уже была произведена, когда по громкой связи экипаж объявил о том, что борт будет заменен. "Это технические неполадки", - сообщил ТАСС источник в делегации. - Борт будет заменен в ближайшее время".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ считают выход США из ЮНЕСКО отказом от участия в сохранении культурного наследия
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
Темы дня
Новости партнеров
Реклама