Пожар на территории завода "Серп и Молот" в Москве ликвидирован

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Возгорание в здании на территории завода "Серп и Молот" в Москве ликвидировано на площади 300 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 300 кв. м.", - сказал сотрудник пресс-службы главка.

По данным МЧС, пожар возник в четверг в центре столицы по адресу: Золоторожский Вал, д. 11. Загорелось выселенное трехэтажное здание. Тушение осложняла удаленность от источников воды.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что произошло обрушение средней части здания.