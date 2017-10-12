Пожар на территории завода "Серп и Молот" в Москве ликвидирован

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Возгорание в здании на территории завода "Серп и Молот" в Москве ликвидировано на площади 300 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"Пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 300 кв. м.", - сказал сотрудник пресс-службы главка.
По данным МЧС, пожар возник в четверг в центре столицы по адресу: Золоторожский Вал, д. 11. Загорелось выселенное трехэтажное здание. Тушение осложняла удаленность от источников воды.
Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что произошло обрушение средней части здания.