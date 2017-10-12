В Шереметьеве задержан авиадебошир, ударивший бортпроводницу

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Шереметьево авиадебошира, ударившего бортпроводницу. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть Линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево обратилась за помощью бортпроводница, которая сообщила о нанесении ей телесных повреждений на борту воздушного судна, выполняющего рейс Москва - Нью-Йорк. Подозреваемый в нанесении телесных повреждений пассажир лайнера был задержан и доставлен в полицию", - сообщила Волк.

После дачи показаний дебошир будет отпущен домой под обязательство о явке. Процессуальное решение будет принято на основании заключения медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда, нанесенного здоровью потерпевшей бортпроводницы.