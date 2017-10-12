В Шереметьеве задержан авиадебошир, ударивший бортпроводницу

СМИ: МЮ и "Реал" готовы предложить за футболиста "Тоттенхэма" Кейна £170 млнСпорт 12 октября, 19:50
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс займется реформами в студенческом баскетболеСпорт 12 октября, 19:38
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКОМеждународная панорама 12 октября, 19:27
Лидеры думских фракций понаблюдали за установкой арки Крымского мостаВ стране 12 октября, 19:27
СМИ: бывший тренер сборной России по футболу Капелло может возглавить команду ИталииСпорт 12 октября, 19:17
Футболист "Ростова" Юсупов пропустит полгода из-за травмы коленаСпорт 12 октября, 19:17
Генсек ООН глубоко сожалеет о выходе США из ЮНЕСКОМеждународная панорама 12 октября, 19:14
Был ли Плюшкин предпринимателем и другие загадки Всероссийского экономического диктантаЭкономика и бизнес 12 октября, 19:13
Россия выстроила передовую антидопинговую систему, но об этом мало кто знаетСпорт 12 октября, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Шереметьево авиадебошира, ударившего бортпроводницу. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В дежурную часть Линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево обратилась за помощью бортпроводница, которая сообщила о нанесении ей телесных повреждений на борту воздушного судна, выполняющего рейс Москва - Нью-Йорк. Подозреваемый в нанесении телесных повреждений пассажир лайнера был задержан и доставлен в полицию", - сообщила Волк.
После дачи показаний дебошир будет отпущен домой под обязательство о явке. Процессуальное решение будет принято на основании заключения медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда, нанесенного здоровью потерпевшей бортпроводницы.