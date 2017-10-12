В Новой Москве произошел пожар на складе пластиковых окон

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. На складе пластиковых окон в Поселке завода Мосрентген в Новой Москве произошел пожар.

Возгорание было ликвидировано прибывшими на место пожарными, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Возгорание на складе пластиковых окон ликвидировано. По уточненным данным, площадь пожара составила 20 кв. метров", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 70 кв. метров.

Пострадавших в результате пожара нет.