В Новой Москве произошел пожар на складе пластиковых окон

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. На складе пластиковых окон в Поселке завода Мосрентген в Новой Москве произошел пожар.
Возгорание было ликвидировано прибывшими на место пожарными, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Возгорание на складе пластиковых окон ликвидировано. По уточненным данным, площадь пожара составила 20 кв. метров", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 70 кв. метров.
Пострадавших в результате пожара нет.