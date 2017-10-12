Пожар на складе пластиковых окон в Новой Москве потушен

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе пластиковых окон в поселке завода Мосрентген в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Возгорание на складе пластиковых окон ликвидировано. По уточненным данным, площадь пожара составила 20 кв. м", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 70 кв. м.

Пострадавших в результате пожара нет.