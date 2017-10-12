Источник: посетителей ТЦ "Рублевский" в Москве эвакуировали из-за задымления

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Посетители торгового центра "Рублевский" на западе Москвы эвакуированы из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в экстренных службах.

"С крыши торгового центра по адресу Рублевское шоссе, 48/1 идет серый дым. Посетители эвакуированы сотрудниками торгового центра", - сказал собеседник агентства.

Пожарные проверяют возможность возгорания в торговом центре.