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Пассажирский теплоход сел на мель в ХМАО

Происшествия
12 октября, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В результате происшествия два человека получили ушибы

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пассажирское судно "Метеор-134" село на мель на реке в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Как сообщили ТАСС в четверг в экстренных службах, пострадали два человека.

"Они получили ушибы, медицинскую помощь оказали амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

"Метеор-134" шел из Салехарда в Березово. "В акватории реки Северная Сосьва в 150-200 м от берега он сел на мель", - уточнили в экстренных службах.

На борту находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа. "Всех пассажиров доставили в пункт назначения прибывшим судном "Метеор-115", - отметил собеседник агентства.

Он сказал, что севший на мель теплоход не поврежден, разлива топлива не произошло. "Судовой ход не нарушен. С мели его планируется снять в пятницу", - сообщил источник.

Теплоход принадлежит компании "Северречфлот".

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