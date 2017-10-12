Пассажирский теплоход сел на мель в ХМАО

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пассажирское судно "Метеор-134" село на мель на реке в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Как сообщили ТАСС в четверг в экстренных службах, пострадали два человека.
"Они получили ушибы, медицинскую помощь оказали амбулаторно", - сказал собеседник агентства.
"Метеор-134" шел из Салехарда в Березово. "В акватории реки Северная Сосьва в 150-200 м от берега он сел на мель", - уточнили в экстренных службах.
На борту находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа. "Всех пассажиров доставили в пункт назначения прибывшим судном "Метеор-115", - отметил собеседник агентства.
Он сказал, что севший на мель теплоход не поврежден, разлива топлива не произошло. "Судовой ход не нарушен. С мели его планируется снять в пятницу", - сообщил источник.
Теплоход принадлежит компании "Северречфлот".