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Пожарные потушили источник задымления в ТЦ "Рублевский" в Москве

Происшествия
12 октября, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В здании происходило тление утеплителя, данных о пострадавших нет

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили тлевший утеплитель в торговом центре "Рублевский" на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В здании происходило тление утеплителя вентилируемого фасада на площади 15 кв. м. Тление ликвидировано. Данных о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, из торгового центра были эвакуированы 30 человек.

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