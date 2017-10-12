Пожарные потушили источник задымления в ТЦ "Рублевский" в Москве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили тлевший утеплитель в торговом центре "Рублевский" на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В здании происходило тление утеплителя вентилируемого фасада на площади 15 кв. м. Тление ликвидировано. Данных о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, из торгового центра были эвакуированы 30 человек.