Геологическая служба США: в КНДР в районе ядерного полигона зафиксированы подземные толчки

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Геологическая служба США в четверг сообщила о подземных толчках магнитудой 2,9 в КНДР в районе, где в прошлом происходили испытания ядерного оружия. При этом американские сейсмологи не смогли сделать однозначный вывод, вызвано ли это явление естественными причинами или человеческой деятельностью.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился вблизи населенного пункта, расположенного примерно в 25 км от крупнейшего ядерного полигона КНДР Пунгери (уезд Кильджу, провинция Хамгён-Пукто). Очаг их находился на глубине 5 км. Считается, что на этом полигоне в сентябре состоялось последнее, шестое ядерное испытание КНДР.

"Событие произошло в районе, где произошло предыдущее ядерное испытание КНДР, - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Геологической службы США. - Событие имеет характеристики, напоминающие землетрясение, однако в настоящее время мы не можем окончательно подтвердить характер этого события - было ли оно вызвано человеческой деятельностью или естественными причинами".

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией КНДР своей ракетно-ядерной программы и проводимыми на полуострове американо-южнокорейскими военными маневрами. В июле Северная Корея дважды провела испытания баллистических ракет, повторив такие запуски еще 29 августа и 15 сентября, когда ракеты пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.

В Вашингтоне, Сеуле и Токио полагают, что Пхеньян в ближайшее время готовится совершить новый пуск баллистической ракеты или даже очередное ядерное испытание. Это может быть приурочено, по мнению газеты The Asahi Shimbun, к открывающемуся на следующей неделе съезду Коммунистической партии Китая или американо-южнокорейским учениям, в которых примет участие ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.