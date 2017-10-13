Площадь пожара в ТЦ в Подмосковье составляет 3000 кв. м

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. В торговом центре "Перспектива" в Чехове произошел пожар. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, площадь возгорания достигла 3000 кв. м.

"Площадь пожара сейчас составляет 3000 кв. м. Угрозы перехода [огня] на стоящую рядом автозаправку нет", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что площадь возгорания в торговом центре на Перспективной улице составляет 300 кв. м.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, территория около загоревшегося торгового центра на улице Полиграфистов оцеплена. По предварительным данным в результате пожара пострадавших нет.

"На место пожара направлена передвижная лаборатория для контроля состояния атмосферного воздуха", - добавили в ГУ МЧС.

Пожару присвоен второй номер сложности.