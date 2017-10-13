Суд в США отказался освобождать под залог женщину, которая увезла своих детей в Россию

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Суд в штате Канзас в четверг отказался освобождать под залог российскую гражданку Богдану Осипову, обвиняемую в вывозе за пределы США своих собственных детей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил дипломатический источник. По его данным, Осипова, имеющая гражданство РФ и США, была задержана агентами ФБР в городе Уичито (штат Канзас) 29 сентября.
"Ранее она якобы вывезла из США в Россию своего ребенка без согласования с другим родителем, а суд в США постановил, что он должен находиться с отцом, - пояснил собеседник агентства. - Второй ребенок родился в России. Сейчас, по сообщению родственников Богданы Осиповой, дети находятся в Калининградской области. По их словам, российский суд вынес решение о том, что дети должны проживать вместе с матерью".
"Генеральное консульство РФ в Хьюстоне [штат Техас] не только постоянно следит за этим делом, но и оказывает все возможное содействие, - отметил источник. - Мы поддерживаем постоянный контакт с родственниками и адвокатами Богданы Осиповой".